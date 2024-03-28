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В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

Сегодня 11:00
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Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

Новости Днепра про В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

В апреле будет две рабочие субботы, сообщили сотрудники ботсада ДНУ.

Ботанический сад работает по будням с 9.00 до 15.00, а иногда устраивают рабочие субботы.

Как рассказала администрация ботсада, комнатные растения можно приобрести в производственной теплице, а деревянные – продаются на парниках. Реализация травянистых растений открытого грунта начнется примерно с середины апреля.

Также в апреле планируется две рабочие субботы: 13-го и 27-го.

Напомним, в ботсаду ДНУ массово цветут миндаль, сон-трава и рододендрон, а также расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц.

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