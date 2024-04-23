Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

Известно, что разыскиваемая может находиться на территории Днепропетровской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.
Отмечается, что девушка 21 апреля около 10:00 ушла из дома в селе Поповка Миргородского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 150 см, среднего телосложения, имеет длинные вьющиеся волосы русого цвета. На момент исчезновения была одета в серые джинсы, красную кофту, серую куртку с мехом, кроссовки.
Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь как можно быстрее разыскать девушку, сообщите ее по номерам: (099) 657-63-03, (095)-388-99-43 (отдел криминальной полиции) или 102.
Читайте также:
Автор:
Информация еще уточняется.
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.
Оба подозреваемых в убийстве полицейского на Винничине взяли под стражу.
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…
Информация еще уточняется.
В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.
Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой…
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще сажали огороды.
В Днепре проходит реабилитацию 22-летний военный из Волыни.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре выросли гигантские хризантемы.
В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!