Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.

Известно, что разыскиваемая может находиться на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Отмечается, что девушка 21 апреля около 10:00 ушла из дома в селе Поповка Миргородского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 150 см, среднего телосложения, имеет длинные вьющиеся волосы русого цвета. На момент исчезновения была одета в серые джинсы, красную кофту, серую куртку с мехом, кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь как можно быстрее разыскать девушку, сообщите ее по номерам: (099) 657-63-03, (095)-388-99-43 (отдел криминальной полиции) или 102.

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