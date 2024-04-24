С апреля осуществляется перерасчет пенсий для работающих пенсионеров Днепра: когда они получат повышенные выплаты

С 1 апреля в Украине осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года.
Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.
Размер пенсии зависит не только от размера заработной платы, но и от страхового стажа (то есть периода, в течение которого человек платит Единый страховой взнос — ЕСВ). Поскольку со временем — когда человек работает — страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться. Поэтому с 1 апреля пенсии работающим пенсионерам пересчитывают, — говорится в сообщении.
Отмечается, что размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия. Лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически, по данным, которые содержит Государственный реестр застрахованных лиц.
В этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества (на 1 января 2024 г. в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров), — отметили в Министерстве.
Важно: выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за 1 квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.
Отметим, с 1 марта 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличилась с 2 093 грн до 2 361 грн, максимальная — с 20 930 грн до 23 610 грн. Средний размер составил — 5 791 грн — это на 10,6% больше по сравнению с мартом прошлого года.
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