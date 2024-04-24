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  • Будет в атмосфере до пятницы: пыль из Сахары снова добралась до территории Украины

Будет в атмосфере до пятницы: пыль из Сахары снова добралась до территории Украины

Сегодня 12:55
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Она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

Новости Днепра про Будет в атмосфере до пятницы: пыль из Сахары снова добралась до территории Украины

Только недавно Украину «атаковало» облако пыли из Сахары. Мы об этом писали ЗДЕСЬ.

Как снова синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают: пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня уже добралась до территории Украины.

На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север. Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, которые будут выпадать, будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Будет в атмосфере до пятницы: пыль из Сахары снова добралась до территории Украины

Отмечается, что пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы. А уже с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.

Напомним, ранее мы писали, откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре.

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Новости Днепра про Будет в атмосфере до пятницы: пыль из Сахары снова добралась до территории УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Будет в атмосфере до пятницы: пыль из Сахары снова добралась до территории УкраиныРусский

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