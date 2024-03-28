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  • В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться

В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться

Сегодня 12:22
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Бесплатные экскурсии в Днепре проходят каждую неделю!

Новости Днепра про В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться

В Днепре регулярно проводят бесплатные экскурсии для всех желающих — как взрослых, так и детей, где можно узнать малоизвестные факты о нашем городе.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Так, например, на днях прошла экскурсия, которая была посвящена «Серебряной миле». Так называют участок в центре, который тянется по улицам Владимира Моссаковского, Архитектора Олега Петрова и Гоголя. Название возникло в противовес «Золотой миле», которая расположена рядом и на которой во времена Екатеринослава жили представители высших слоев населения.

На «Серебряной миле» жили преподаватели, строители, мелкие чиновники. Поэтому можем посмотреть, как жил средний класс Екатеринослава. К сожалению, немного сохранилось объектов с тех времен. Многие были снесены. Впрочем, на их месте были построены современные и интересные здания. Экскурсия это не всегда об архитектуре или памятниках. Часто это истории людей, которые здесь жили, — отметил Евгений Иванов, сертифицированный гид, член Всеукраинской ассоциации гидов.

Отмечается, что бесплатные экскурсии в Днепре проходят еженедельно. Следующая запланирована на 3 апреля. Регистрация на нее будет открыта 28 марта. Всю информацию об экскурсиях можно найти на страницах Туристического информационного центра Днепра в Facebook или Telegram. Записаться на экскурсию и получить консультацию можно и по телефону (067) 602-60-90.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды. 

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