Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от Минздрава

Медицинское заключение временной нетрудоспособности (МЗВН) и е-больничный — это два разных цифровых документа.
Как проверить эти документы — рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
МЗВН — электронный документ, который формируется в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) и удостоверяет временную нетрудоспособность пациента. Он является основанием для создания е-больничного.
Отмечается, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется тем врачом, который оказывает медицинскую помощь, создает соответствующие электронные медицинские записи и собственно проводит врачебную экспертизу по временной потере трудоспособности. Это может сделать как семейный врач, так и лечащий врач.
Проверить МЗВН можно на портале «Дія». В результате проверки вы мгновенно получите данные о: типе медицинского заключения; дату его создания, номер документа, учреждение здравоохранения, выдавшее заключение, а также срок действия МЗВН (срок нетрудоспособности пациента).
Е-больничный — это документ, сформированный программными средствами электронного реестра листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности, созданного врачом в учреждении здравоохранения.
Проверить статус формирования е-больничного можно в электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно:
Если листок нетрудоспособности недоступен, необходимо проверить правильность представленных о вас работодателем сведений в реестре застрахованных лиц, а после исправления неточностей, обратиться к врачу относительно повторной отправки медицинского заключения о временной нетрудоспособности в электронный реестр листков нетрудоспособности, — добавили в Минздраве.
Напомним, ранее мы писали, нужно ли взрослым жителям Днепра прививаться от кори: ответ Минздрава.
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