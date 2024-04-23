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  • Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от Минздрава

Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от Минздрава

Сегодня 14:11
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Новости Днепра про Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от Минздрава

Медицинское заключение временной нетрудоспособности (МЗВН) и е-больничный — это два разных цифровых документа.

Как проверить эти документы — рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

МЗВН — электронный документ, который формируется в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) и удостоверяет временную нетрудоспособность пациента. Он является основанием для создания е-больничного.

Отмечается, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется тем врачом, который оказывает медицинскую помощь, создает соответствующие электронные медицинские записи и собственно проводит врачебную экспертизу по временной потере трудоспособности. Это может сделать как семейный врач, так и лечащий врач.

Проверить МЗВН можно на портале «Дія». В результате проверки вы мгновенно получите данные о: типе медицинского заключения; дату его создания, номер документа, учреждение здравоохранения, выдавшее заключение, а также срок действия МЗВН (срок нетрудоспособности пациента).

Е-больничный — это документ, сформированный программными средствами электронного реестра листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности, созданного врачом в учреждении здравоохранения.

Проверить статус формирования е-больничного можно в электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

  1. Зайти на страницу портала Пенсионного фонда Украины.
  2. Войти в личный кабинет страхователя или застрахованного лица.
  3. Перейти в раздел «Мои листки нетрудоспособности».
  4. Проверить, отображается ли информация о текущем листке нетрудоспособности.
  5. Если информация отображается, е-больничный создан успешно и будет доступен для вашего работодателя.

Если листок нетрудоспособности недоступен, необходимо проверить правильность представленных о вас работодателем сведений в реестре застрахованных лиц, а после исправления неточностей, обратиться к врачу относительно повторной отправки медицинского заключения о временной нетрудоспособности в электронный реестр листков нетрудоспособности, — добавили в Минздраве.

Напомним, ранее мы писали, нужно ли взрослым жителям Днепра прививаться от кори: ответ Минздрава.

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Новости Днепра про Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от МинздраваУкраїнська Новости Днепра про Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от МинздраваРусский

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