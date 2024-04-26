В Днепре закроют движение по перекрестку с просп. Леси Украины: как будет ездить транспорт

Это временно.

С 27 по 29 апреля закрывается движение автотранспорта через перекресток просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фобру.

В связи с этим внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта.

На протяжении всего периода:

— троллейбусы №1, А будут работать по оперативным расписаниям и будут осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Храброго и ул. Воскресенской;

— троллейбусы №4 приостановят свою работу;

— троллейбусы №5 будут осуществлять объезд через перекресток просп. Александра Поля и просп. Леси Украинки;

— автобусы №113 будут осуществлять объезд через перекресток ул. Святослава Храброго и ул. Воскресенской;

27-28 апреля с 7:30 до 19:00:

— трамваи №5 будут курсировать от ж/м Западный до ул. Николая Руденко;

— трамваи №12 будут курсировать от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского.

29 апреля с 8:00 до 17:00:

— трамваи №5 будут курсировать от ж/м Западный через Железнодорожный вокзал – Центральный рынок до просп. Леси Украинки;

— трамваи №12 будут курсировать от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского.

Закрытие движения связано с выполнением ремонтных работ на трамвайных путях на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Андрея Фобру.

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