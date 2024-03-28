Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области массово просыпаются змеи

Сегодня 11:49
просмотров

С наступлением тепла начали просыпаться змеи.

Новости Днепра про В Днепропетровской области массово просыпаются змеи

Сонных гадюк, которые только что проснулись, уже заметили на Криворожье.

Совсем рядом с Кривым Рогом (возле «Даманского»). Гадюка степная. Уже проснулась, выгревается на солнышке», — пишут в Facebook-сообществе «Природа Криворожья».

На фото – степная гадюка. Этот вид занесен в Красную книгу, но на Днепропетровщине их водится немало. В конце марта, как только становится тепло, они массово просыпаются.

Опасный ли укус гадюки?

Летальных случаев после укусов змеи почти нет, но иногда яд вызывает сильную аллергическую реакцию, что может привести к тяжелым последствиям.

Гадюки не атакуют первыми, а при встрече с человеком пытаются спрятаться. Спровоцировать змею на укус можно агрессивным поведением, если попытаться ее убить или случайно наступить на нее.

Опасны сонные гадюки, которые только что проснулись. Если задеть такого ползуна, то он может ужалить побеспокоившего его человека.

Укус степной змеи не смертелен, но несет за собой неприятные для здоровья последствия.

Среди симптомов, которые может почувствовать человек после укуса змеи:

  • боль, которая нарастает вместе с отеком;
  • 48 часов после укуса могут воспалиться лимфатические сосуды и возникнуть тромбофлебит;
  • на месте укуса может возникнуть некроз;
  • повышенная температура; давление;
  • возникает тошнота;

Весной яд гадюки более токсичный, чем летом. В зоне риска – дети и пожилые люди.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области массово просыпаются змеиУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области массово просыпаются змеиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней
    Новости Днепра
    Вчера 20:47
    На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней

    В Днепропетровской области обнаружили кучу брошенных мертвых свиней.

    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры
    Новости Днепра
    Вчера 19:33
    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры

    Днепр появился в украинском варианте популярной игры.

    На Днепропетровщине мужчина обиделся на жену и сообщил о минировании собственного дома
    Новости Днепра
    Вчера 13:47
    На Днепропетровщине мужчина обиделся на жену и сообщил о минировании собственного дома

    Следователи сообщили 30-летнему мужчине о подозрении.

    В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций
    Новости Днепра
    Вчера 13:09
    В Днепропетровской области переименуют Дуб памяти Ленина, десятки балок и железнодорожных станций

    В Днепропетровской области изменят названия железнодорожных станций и памятников природы.

    Последние новости

    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)
    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

    Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3 украинских городов, где самая дорогая арендная плата в стране. На первом месте Киев, на втором Львовская область и Днепропетровщина вместе с областным центом. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в…

    Сегодня 13:39
    просмотров
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

    Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

    В Днепре разоблачили шпиона, пытавшегося навести ракеты и ТЭС и военный госпиталь.

    Сегодня 10:26
    3
    просмотров
    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло
    Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света
    Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света

    В Днепре и области отключат свет.

    Вчера 21:47
    14
    просмотров
    Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело
    Жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело

    Новую фишинговую схему с петициями придумали мошенники.

    Вчера 21:24
    8
    просмотров
    На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней
    На Днепропетровщине у реки Орель выбросили кучу мертвых свиней

    В Днепропетровской области обнаружили кучу брошенных мертвых свиней.

    Вчера 20:47
    7
    просмотров
    Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона
    Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

    Продолжается мобилизация в Украине на сегодняшний день, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

    Вчера 20:10
    6
    просмотров
    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры
    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры

    Днепр появился в украинском варианте популярной игры.

    Вчера 19:33
    3
    просмотров
    Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)
    Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

    На 12 квартале обновили сквер.

    Вчера 18:49
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх