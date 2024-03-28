В Днепропетровской области массово просыпаются змеи

Сонных гадюк, которые только что проснулись, уже заметили на Криворожье.
Совсем рядом с Кривым Рогом (возле «Даманского»). Гадюка степная. Уже проснулась, выгревается на солнышке», — пишут в Facebook-сообществе «Природа Криворожья».
На фото – степная гадюка. Этот вид занесен в Красную книгу, но на Днепропетровщине их водится немало. В конце марта, как только становится тепло, они массово просыпаются.
Летальных случаев после укусов змеи почти нет, но иногда яд вызывает сильную аллергическую реакцию, что может привести к тяжелым последствиям.
Гадюки не атакуют первыми, а при встрече с человеком пытаются спрятаться. Спровоцировать змею на укус можно агрессивным поведением, если попытаться ее убить или случайно наступить на нее.
Опасны сонные гадюки, которые только что проснулись. Если задеть такого ползуна, то он может ужалить побеспокоившего его человека.
Укус степной змеи не смертелен, но несет за собой неприятные для здоровья последствия.
Среди симптомов, которые может почувствовать человек после укуса змеи:
Весной яд гадюки более токсичный, чем летом. В зоне риска – дети и пожилые люди.
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