В окрестностях Кривого Рога поселилась целая семья косуль (ФОТО)

К северо-востоку от Кривого Рога заметили косуль.
25 марта, северо-восточнее Кривого Рога, где-то возле «Даманского». Косуля, — написал в Facebook-сообществе «Природа Криворожья» Anatoly Salnik.
Целую семью косуль удалось снять на камеру местному жителю.
Косулю часто называют дикой козой, однако это не совсем правильно. Живут эти звери в Евразии – от Атлантики на западе до Тихого океана на востоке. Селятся в широколиственных и смешанных лесах, встречается и в южной тайге.
Обычно живут в тех местах, где просторные поляны граничат с кустарниками. Косули травоядные. Едят листья и сочную траву. Зимой остается в тех краях, где нет больших снегов.
Напомним, в Днепропетровской области заметили зверей, которые ранее не появлялись в этом регионе.
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