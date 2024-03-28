У Дніпропетровській області масово прокидаються змії та гадюки

З настанням тепла почали прокидатися змії.

Сонних гадюк, які тільки-но прокинулися, вже помітили на Криворіжжі.

Зовсім поруч з Кривим Рогом (біля “Даманського”). Гадюка степова. Вже прокинулась, вигрівається на сонечку», – пишуть у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя”.

На фото – степова гадюка. Цей вид занесено до Червоної книги, але на Дніпропетровщині їх водиться чимало. Наприкінці березня, як тільки стає тепло, вони масово прокидаються.

Чи небезпечний укус гадюки?

Летальних випадків після укусів гадюки майже немає, але іноді отрута викликає сильну алергічну реакцію, що може призвести до тяжких наслідків.

Гадюки не атакують першими, а при зустрічі з людиною намагаються сховатися. Спровокувати змію на укус можна агресивною поведінкою, якщо спробувати її вбити чи випадково на неї наступити.

Небезпечними є сонні гадюки, які тільки-но прокинулися. Якщо зачепити такого повзуна, то він може вжалити людину, яка його потурбувала.

Укус степової гадюки не смертельний, але несе за собою неприємні для здоров’я наслідки.

Серед симптомів, які може відчути людина після укусу гадюки:

біль, який наростає разом із набряком;

упродовж 48 годин після укусу можуть запалитися лімфатичні судини та виникнути тромбофлебіт;

на місці укусу може виникнути некроз;

підвищена температура, тиск;

виникає нудота;

Навесні отрута гадюки токсичніша, ніж улітку. У зоні ризику – діти та літні люди.

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