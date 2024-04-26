Артобстрел Никополя: пострадал 9-летний мальчик

Сегодня враг атаковал Никополь из артиллерии. Во время артобстрела пострадал 9-летний мальчик и мужчина 42 лет.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, ребенок в состоянии средней тяжести.
Врачи оказали необходимую медпомощь. Оправляться будет дома, — написал Сергей Лысак.
В городе повреждены 4 пятиэтажки и газопровод. Информация уточняется.
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