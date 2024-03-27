Возле вокзала в Днепре сделают временную бесплатную парковку, но есть нюанс

В Днепре из-за ремонта сделают парковку возле вокзала бесплатной.

Но количество мест будет ограничено.

С 28 марта по 1 апреля 2024 года на парковке на площади Вокзальной будут проводить плановые ремонтные работы. В рамках выполнения инвестиционных обязательств оператор будет чинить и заменять силовые и компьютерные сети, в связи с чем будут проводиться земельные работы.

Из-за ремонта дорожного покрытия на этот период пользование парковкой ограничат – частично или полностью в зависимости от этапа работ. Платить за пользование доступными для парковки местами во время проведения работ – не нужно.

Однако будет значительно меньше парковочных мест.

Напомним, в Днепре на день перекроют важный железнодорожный переезд из-за ремонтных работ.

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