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  • Стаканчики из McDonald’s и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

Стаканчики из McDonald’s и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

Сегодня 11:17
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Деевские плавни страдают от мусора.

Новости Днепра про Стаканчики из McDonald's и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

Деевские плавни — так называют зеленую зону у воды, расположенной вдоль ж/м Покровский и Парус. Это достаточно популярное место отдыха для местных жителей. Здесь устраивают пикники и посиделки у воды. К сожалению, не все добросовестно убирают после себя мусор. Поэтому береговая линия понемногу превращается в свалку.

На это обратила внимание местная жительница Виктории. По словам днепрянки, на территории плавней постоянно валяются стаканчики из McDonald’s и коробки с пиццей.

Сообщение адской ярости! Жилмассив Покровский и Парус, люди, почему вы такие свиньи? Или вам нормально? Нормально выходить в плавни и ходить по лесу бутылок, пакетов, коробок от пиццы и МакДональдз, тряпки и автомобильных шин? Или это из Приднепровска приезжают, чтобы оставить после себя беспорядок? Особенно умиляют стаканчики от кофе, бл**ь коробки от пиццы и упаковка из МакДональдз! Ты такой весь из себя красавчик идешь к Днепру, потягивая лате или флейт вайт все по красоте и как в кино. Так какого черта ты оставляешь здесь свой сра**й стаканчик? Или тебя, ку*во, греет, что в следующий раз ты придешь и будешь созерцать свою стакашку? – написала Виктория на своей Facebook-странице.

Виктория отмечает, что плавные понемногу превращаются в свалку и это чудо, что здесь еще водятся птицы и другие животные.

На фото, опубликованных днепрянкой, видны пакеты с мусором. Это преимущественно коробки от еды и бутылки от водки.

Вообще, удивляюсь – кого не спросишь, все говорят, что забирают за собой мусор и уверяют, что их друзья и знакомые такие же. А мусор в плавнях… Страх. Хочется гигантских штрафов, просто гигантских. Таких, чтобы минимум с пятью нулями и таких, чтобы на третий залет – суд и принудительные работы в месяц по уборке территорий лесонасаждений и рек. Потому что ну сколько уже можно? Потому что до слез, когда видишь уток на гнездах в окружении пластиковых баклажек, вальдшнепов в кустарниках мусора и зайца которой прыгает через водочные бутылки, — пишет женщина.

Новости Днепра про Стаканчики из McDonald's и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

Новости Днепра про Стаканчики из McDonald's и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

Люди оставляют мусор целыми пакетами.

Новости Днепра про Стаканчики из McDonald's и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

Новости Днепра про Стаканчики из McDonald's и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)

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Новости Днепра про Стаканчики из McDonald's и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Стаканчики из McDonald's и коробки с пиццей: в Днепре Деевские плавни превращают в свалку (ФОТО)Русский

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