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В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Сегодня 10:56
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Это - ирис сетчатый.

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

В ботаническом саду Днепровского национального университета — уже настоящая весна. Недавно мы писали, что там расцвела калина Фаррера — декоративный кустарник, родом из Северного Китая.

А на днях в ботсаду расцвели iris reticulata — ирис сетчатый.

Фото на своей странице в ФБ опубликовал директор ботанического сада Анатолий Кабар.

25.03.2024 года. Все иду и вижу новое. Ботанический сад ДНУ, — подписал он снимки.

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Отметим, ирис сетчатый (иридодиктиум , Iris reticulata) — невысокое луковичное многолетнее растение высотой 7-10 см. Из всех видов ирисов является наиболее широко введенным в культуру. Используется как раннецветущий многолетник для альпинариев. Отличается высокой холодостойкостью. Предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Хорошо растет на освещенных солнцем местах, но выдерживает и небольшое затенение. На влажных местах растет плохо, часто болеет. После отцветания требует много тепла и сухих условий, необходимо накрывать от летних дождей.

Также в ботсаду цветут и другие первоцветы:

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсаду расцвели гиппеаструмы (ФОТО).

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Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)Українська Новости Днепра про В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)Русский

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