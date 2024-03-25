До +21: синоптики назвали дату, когда в Днепре будет летнее тепло

Уже через несколько дней в Днепре будет почти летнее тепло.
В частности, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует аномально теплую погоду в Украине на конец марта. Метеоролог отмечает, что уже в выходные, 30 и 31 числа, во многих областях возможна установка температурных рекордов.
Почти летнее тепло принесут воздушные потоки с юго-востока.
По прогнозам Укргидрометцентра, 29 марта в дневные часы по Украине будет +13…+19 градусов, а 30 числа — 16…22 градуса тепла, а на западе страны — вплоть до 24 градусов.
В Днепре по-настоящему тепло станет в конце марта. В то же время, до 29 числа будет достаточно прохладно.
По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до летних +20 только в воскресенье, 31 марта. Какой будет погода в апреле, метеорологи пока прогнозировать не берутся. Точно известно, что первые числа второго весеннего месяца будут достаточно теплыми.
Первый температурный рекорд ожидается в среду, 3 апреля. Тогда ужарит до +21 градуса тепла. Не исключено, что в апреле будет несколько неприятных сюрпризов с минусовой температурой.
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