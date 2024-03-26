«Это не шашлыки на даче жарить»: в Днепре спасают танкиста, который горел в горящей бронетехнике

В Днепре спасали танкиста, получившего тяжелые ожоги.

42-летний Алексей из Киева присоединился к армии с первых дней полномасштабной войны. В военкомат пришел с водительским удостоверением и тракториста. Во время второго визита в комиссариат мужчину мобилизовали.

Более двух лет Алексей воевал танкистом, пока в него не попали ракетой. Танк, на котором сидел боец, загорелся. Мужчина чудом успел оттуда выбраться. Остался жив, но получил серьезные ожоги.

Гореть в танке – это не шашлыки на даче жарить… С горькой улыбкой на черном, обугленном лице сказал Алексей, — рассказывает главный врач одного из медучреждений Днепра.

Тяжелые ранения мужчина получил на Славянском направлении. В бою в его танк враг попал из противотанковой ракеты, уточняет сам Алексей. После прифронтового стабпункта бойца привезли в Днепр.

Лицо Алексея сильно обожжено и иссечено обломками. На теле оскольчатые ранения конечностей, грудной клетки и брюшной стенки, перелом костей обеих голеней. Мужчину прооперировали и наложили аппараты наружной фиксации.

Дома Алексея ждет жена и двое детей.

Врачи-травматологи после операции пообещали – ходить будет. Больше всего хочет увидеть жену и детей, просится как можно быстрее на эвакуацию в Киев. Говорит: дома я и такой сгожусь, – рассказал врач.

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