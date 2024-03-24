В Днепре на улице Набережная Победы столкнулись два автомобиля

Сегодня в Днепре на Победе столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает наш журналист с места происшествия.

Инцидент произошел возле въезда на косу, на перекрестке бульвара Славы и ул. Набережная Победы.

Один из автомобилей вылетел на обочину.

Пробки на месте столкновения нет, пострадавших тоже. Проезд свободен в обе стороны.

Судя по всему, один из автомобилей относится к сервису такси.

Вчера мы сообщали, что в Днепре на Запорожском шоссе автобус врезался в троллейбус. Там тоже обошлось без пострадавших.

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