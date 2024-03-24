В Днепре на улице Набережная Победы столкнулись два автомобиля

Об этом сообщает наш журналист с места происшествия.
Инцидент произошел возле въезда на косу, на перекрестке бульвара Славы и ул. Набережная Победы.
Один из автомобилей вылетел на обочину.
Пробки на месте столкновения нет, пострадавших тоже. Проезд свободен в обе стороны.
Судя по всему, один из автомобилей относится к сервису такси.
Вчера мы сообщали, что в Днепре на Запорожском шоссе автобус врезался в троллейбус. Там тоже обошлось без пострадавших.
Читайте также:
Автор:
В боях за Украину погиб военный медик из Вольногорска Андрей…
Полицейские взрывотехнической службы обезвредили боевые части БПЛА "Шахед".
Сегодня ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА.
В Днепре патрульные задержали подозрительную молодую пару.
В боях за Украину погиб военный медик из Вольногорска Андрей Ревута.
Полицейские взрывотехнической службы обезвредили боевые части БПЛА "Шахед".
Сегодня ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА.
Силы обороны Украины поразили два десантных корабля в Крыму.
В Днепре патрульные задержали подозрительную молодую пару.
Хорошего дня, друзья!
Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину 14 раз.
Важная информация!
Успенская площадь в Днепре стала победителем Премии НСАУ 2023 в номинации "Ландшафтная архитектура" (реализация).
В Днепр уже пришла весна, в ботсаду появляются первые раннецветущие растения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!