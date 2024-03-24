У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги зіткнулися дві автівки

Сьогодні у Дніпрі на Перемозі зіткнулися дві автівки.

Про це повідомляє наш журналіст з місця подій.

Інцидент трапився біля в’їзду на косу, на перехресті бульвару Слави та вул. Набережна Перемоги.

Одна з автівок вилетіла на узбіччя.

Пробки на місці зіткнення немає, постраждалих також. Проїзд вільний в обидві сторони.

Судячи з усього, одна з автівок належить до сервісу таксі.

Вчора ми повідомляли про те, що у Дніпрі на Запорізькому шосе автобус врізався у тролейбус. Там теж обійшлося без постраждалих.

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