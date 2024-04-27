Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Максименко

Сьогодні 08:15
просмотров

На війні з рф у Запорізькій області загинув Андрій Максименко.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Максименко

Про це у соцмережах повідомляє “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Майже рік чоловіка вважали зниклим безвісти. 

Андрій був талановитим, працьовитим, люблячим життя, людей та дуже перспективним. Працювати до цеху він прийшов електромонтером, а захищати Україну пішов вже з посади електрика дільниці. Андрій добре знав свою справу, був відповідальним, тож і роботу йому доручали серйозну – він обслуговував обладнання корпусу спікання та високовольтні машини агломераційного цеху, — йдеться у повідомленні.

Герой розбудовував свій будинок, усі колеги вважали, що в Андрія “золоті руки”. 

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника України.

Читайте також:

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій МаксименкоУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій МаксименкоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єкти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:15
    Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єкти

    Сьогодні вранці Дніпропетровщина пережила чергову масовану атаку. 

    З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського
    Новини Дніпра
    Вчора 21:58
    З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського

    Дніпропетровщина позбавилася від згадок Горького та Маяковського в топонімах.

    У Дніпрі чоловік систематично крав камери відеонагляду в під’їзді
    Новини Дніпра
    Вчора 21:26
    У Дніпрі чоловік систематично крав камери відеонагляду в під’їзді

    У Дніпрі затримали серійного викрадача камер відеонагляду.

    Об’їжджайте : у Дніпрі на Донецькому шосе ускладнено рух
    Новини Дніпра
    Вчора 20:07
    Об’їжджайте : у Дніпрі на Донецькому шосе ускладнено рух

    У Дніпрі вечірні затори.

    Наверх