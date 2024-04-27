На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Максименко

На війні з рф у Запорізькій області загинув Андрій Максименко.

Про це у соцмережах повідомляє “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Майже рік чоловіка вважали зниклим безвісти.

Андрій був талановитим, працьовитим, люблячим життя, людей та дуже перспективним. Працювати до цеху він прийшов електромонтером, а захищати Україну пішов вже з посади електрика дільниці. Андрій добре знав свою справу, був відповідальним, тож і роботу йому доручали серйозну – він обслуговував обладнання корпусу спікання та високовольтні машини агломераційного цеху, — йдеться у повідомленні.