На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Максименко

Про це у соцмережах повідомляє “АрселорМіттал Кривий Ріг”.
Майже рік чоловіка вважали зниклим безвісти.
Андрій був талановитим, працьовитим, люблячим життя, людей та дуже перспективним. Працювати до цеху він прийшов електромонтером, а захищати Україну пішов вже з посади електрика дільниці. Андрій добре знав свою справу, був відповідальним, тож і роботу йому доручали серйозну – він обслуговував обладнання корпусу спікання та високовольтні машини агломераційного цеху, — йдеться у повідомленні.
Герой розбудовував свій будинок, усі колеги вважали, що в Андрія “золоті руки”.
Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника України.
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