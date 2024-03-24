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В Днепре мужчина и женщина делали “закладки” на улице Конотопской

Сьогодні 08:35
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В Днепре патрульные задержали подозрительную молодую чету.

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Мужчину и женщину заметил экипаж патрульной полиции.

Они вели себя подозрительно, но при появлении правоохранителей пытались скрыться из поля их зрения.

Когда патрульные подходили к ним, мужчина выбросил на землю несколько свертков в изоляционной ленте. Граждан остановили. Во время поверхностной проверки у женщины в кармане инспекторы обнаружили такой же сверток. Гражданка сообщила, что имеет под одеждой два слип-пакета со свертками, — говорится в сообщении.

Правоохранители вызвали на место следственную группу. У женщины с мужчиной изъяли 20 свертков со слип-пакетами с веществом растительного происхождения, похожее на наркотическое и кристаллическое вещество.

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24-летнюю женщину задержали в порядке ст.208 УПК.

Вчера мы сообщали о том, что в Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина.

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