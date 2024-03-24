В Днепре мужчина и женщина делали “закладки” на улице Конотопской

Мужчину и женщину заметил экипаж патрульной полиции.
Они вели себя подозрительно, но при появлении правоохранителей пытались скрыться из поля их зрения.
Когда патрульные подходили к ним, мужчина выбросил на землю несколько свертков в изоляционной ленте. Граждан остановили. Во время поверхностной проверки у женщины в кармане инспекторы обнаружили такой же сверток. Гражданка сообщила, что имеет под одеждой два слип-пакета со свертками, — говорится в сообщении.
Правоохранители вызвали на место следственную группу. У женщины с мужчиной изъяли 20 свертков со слип-пакетами с веществом растительного происхождения, похожее на наркотическое и кристаллическое вещество.
24-летнюю женщину задержали в порядке ст.208 УПК.
Вчера мы сообщали о том, что в Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина.
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