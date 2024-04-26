У Дніпрі чоловік систематично крав камери відеонагляду в під’їзді

Днями жителі жилмасива Тополя-2 звернулися до правоохоронців зі скаргою на невідомого, який вночі вкрав камеру відеонагляду, яку вони встановили у під’їзді. Поліціянти згодом встановили крадія. Ним виявився 38-річний житель сусідньої області.
Виявилося, що чоловік у комендантську годину поцупив камери відеоспостереження з під’їздів одного з будинків, 25 квітня, і вже встиг її продати.
Однак з’ясувалося, що 21 квітня підозрюваний вже вкрав дві камери на під’їзді, але йому здалося мало та він вирішив повернутися на місце злочину.
Викрадене майно фігурант вже встиг продати. Чоловіку оголосили про підозру в крадіжці. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.
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