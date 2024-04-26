Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік систематично крав камери відеонагляду в під’їзді

Сьогодні 21:26
просмотров

У Дніпрі затримали серійного викрадача камер відеонагляду.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік систематично крав камери відеонагляду в під'їзді

Днями жителі жилмасива Тополя-2 звернулися до правоохоронців зі скаргою на невідомого, який вночі вкрав камеру відеонагляду, яку вони встановили у під’їзді. Поліціянти згодом встановили крадія. Ним виявився 38-річний житель сусідньої області. 

Виявилося, що чоловік у комендантську годину поцупив камери відеоспостереження з під’їздів одного з будинків, 25 квітня, і вже встиг її продати.

Однак з’ясувалося, що 21 квітня підозрюваний вже вкрав дві камери на під’їзді, але йому здалося мало та він вирішив повернутися на місце злочину.

Викрадене майно фігурант вже встиг продати. Чоловіку оголосили про підозру в крадіжці. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік систематично крав камери відеонагляду в під'їздіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік систематично крав камери відеонагляду в під'їздіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:58
    З карти Дніпропетровщини зникли всі назви з іменем Горького та Маяковського

    Дніпропетровщина позбавилася від згадок Горького та Маяковського в топонімах.

    Об’їжджайте : у Дніпрі на Донецькому шосе ускладнено рух
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:07
    Об’їжджайте : у Дніпрі на Донецькому шосе ускладнено рух

    У Дніпрі вечірні затори.

    У Дніпрі закриють рух перехрестям з просп. Лесі України: як їздитиме транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:27
    У Дніпрі закриють рух перехрестям з просп. Лесі України: як їздитиме транспорт

    Це тимчасово.

    Житель Кривого Рогу 25 років їздив з підробленим водійським посвідченням
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:42
    Житель Кривого Рогу 25 років їздив з підробленим водійським посвідченням

    У Дніпропетровській області водій чверть століття їздив з підробленими правами.

    Наверх