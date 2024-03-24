Сили оборони України уразили два російські десантні кораблі “Ямал” та “Азов”

Сили оборони України уразили два десантні кораблі у Криму.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Сили оборони уразили великі десантні кораблі “Ямал” і “Азов”, а також центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі.

Сили оборони успішно уразили великі десантні кораблі “Ямал” та “Азов”, центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури чф рф, – сказано у повідомленні Генштабу.

Додаткова інформація про ураження цілей буде згодом.

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