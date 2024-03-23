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У Дніпрі на Запорізькому шосе автобус врізався у тролейбус

Сьогодні 17:16
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У Дніпрі на Запорізькому шосе сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Сьогодні вдень на Запорізькому шосе автобус в’їхав у тролейбус.

Що стало причиною аварії не повідомляється, на відео можна лише помітити як пасажири залишають громадський транспорт.

Через деякий час також на Запорізькому шосе трапилася ще одна аварія. На цей раз зіткнулись Volkswagen та ЗАЗ.

Внаслідок удару одна з автівок знесла дорожний знак на тротуарі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе автобус врізався у тролейбус

Сьогодні ми писали про аварію на Слобожанському проспекті, де зіткнулися BMW та KIA.

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