У Дніпрі на Запорізькому шосе автобус врізався у тролейбус

У Дніпрі на Запорізькому шосе сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Сьогодні вдень на Запорізькому шосе автобус в’їхав у тролейбус.

Що стало причиною аварії не повідомляється, на відео можна лише помітити як пасажири залишають громадський транспорт.

Через деякий час також на Запорізькому шосе трапилася ще одна аварія. На цей раз зіткнулись Volkswagen та ЗАЗ.

Внаслідок удару одна з автівок знесла дорожний знак на тротуарі.

Сьогодні ми писали про аварію на Слобожанському проспекті, де зіткнулися BMW та KIA.

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