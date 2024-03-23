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  • На Дніпропетровщині “мародер” викрав речі із напівзруйнованого під час обстрілів гаража

На Дніпропетровщині “мародер” викрав речі із напівзруйнованого під час обстрілів гаража

Сьогодні 11:02
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У місті Нікополь 36-річний чоловік виніс з приміщення електроінструменти та продав, а гроші витратив на себе.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Як встановили оперативники кримінальної поліції, злочин стався вранці 19 лютого. Фігурант побачив напіврозвалену будівлю в приватному секторі міста, що знаходиться в районі постійних обстрілів військами рф. Скориставшись відсутністю власників, злодій поцупив перфоратор, бензиновий тример, дриль, бензопилу та інші інструменти, – йдеться у повідомленні поліції.

Деякі вкрадені речі затриманий встиг продати, але іншу частину привласненого змогли повернути в ході досудового розслідування правоохоронці.

Поліція задокументувала ще один злочин, який вчинив зловмисник. Разом зі своїм 35-річним знайомим вони вчинили крадіжку з території приватної оселі.

Надвечір злочинці проникли до літньої кухні та винесли холодильник, що належав місцевому мешканцю. Власник оселі тимчасово переїхав через ворожі обстріли.

Обом фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

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