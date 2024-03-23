У Дніпрі на вулиці Магістральна під час пожежі загинув чоловік

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Трагічний інцидент стався на вулиці Магістральній.
Місцеві ЗМІ стверджують, що пожежа сталася через необачність під час куріння.
Попередня причина смерті чоловіка — отруєння чадним газом, — йдеться у повідомленні.
Офіційна інформація стосовно інциденту ще не надавалась.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли труп чоловіка.
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