У Дніпрі на вулиці Магістральна під час пожежі загинув чоловік

Вчора ввечері у Дніпрі під час пожежі загинув чоловік.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Трагічний інцидент стався на вулиці Магістральній.

Місцеві ЗМІ стверджують, що пожежа сталася через необачність під час куріння.

Попередня причина смерті чоловіка — отруєння чадним газом, — йдеться у повідомленні.

Офіційна інформація стосовно інциденту ще не надавалась.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли труп чоловіка.

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