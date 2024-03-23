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У Дніпрі на вулиці Магістральна під час пожежі загинув чоловік

Сьогодні 15:22
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Вчора ввечері у Дніпрі під час пожежі загинув чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Магістральна під час пожежі загинув чоловік

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Трагічний інцидент стався на вулиці Магістральній. 

Місцеві ЗМІ стверджують, що пожежа сталася через необачність під час куріння.

Попередня причина смерті чоловіка — отруєння чадним газом, — йдеться у повідомленні.

Офіційна інформація стосовно інциденту ще не надавалась.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли труп чоловіка.

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