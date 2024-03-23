У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції

У Дніпрі виявили труп чоловіка в модульному укритті.

Тіло чоловіка виявили на зупинці громадського транспорту.

Як повідомили нашому журналісту у поліції:

Особа чоловіка встановлена, 1974 року народження, попередньо на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявлено, направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті, – заявила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

У соцмережах та Telegram-каналах поширюють фото загиблого.

На фотографії чоловік лежить у калюжі бруду. На ньому рвані шкарпетки та немає одного черевика.

Подробиці загибелі чоловіка стануть відомі пізніше.

Вчора ми повідомляли про те, що у 42-річної принцеси Уельської, дружини спадкоємця британського престолу Вільяма Кетрін (Кейт Міддлтон) діагностували онкологічне захворювання.

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