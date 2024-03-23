У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції

Тіло чоловіка виявили на зупинці громадського транспорту.
Як повідомили нашому журналісту у поліції:
Особа чоловіка встановлена, 1974 року народження, попередньо на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявлено, направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті, – заявила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.
У соцмережах та Telegram-каналах поширюють фото загиблого.
На фотографії чоловік лежить у калюжі бруду. На ньому рвані шкарпетки та немає одного черевика.
Подробиці загибелі чоловіка стануть відомі пізніше.
Вчора ми повідомляли про те, що у 42-річної принцеси Уельської, дружини спадкоємця британського престолу Вільяма Кетрін (Кейт Міддлтон) діагностували онкологічне захворювання.
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