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У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції

Сьогодні 10:18
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У Дніпрі виявили труп чоловіка в модульному укритті.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції

Тіло чоловіка виявили на зупинці громадського транспорту.

Як повідомили нашому журналісту у поліції:

Особа чоловіка встановлена, 1974 року народження, попередньо на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявлено, направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті, – заявила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

У соцмережах та Telegram-каналах поширюють фото загиблого.

На фотографії чоловік лежить у калюжі бруду. На ньому рвані шкарпетки та немає одного черевика.

Подробиці загибелі чоловіка стануть відомі пізніше. 

Вчора ми повідомляли про те, що у 42-річної принцеси Уельської, дружини спадкоємця британського престолу Вільяма Кетрін (Кейт Міддлтон) діагностували онкологічне захворювання.

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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліціїРусский

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