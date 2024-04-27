У Криворізькому районі чоловік постраждав через ракетну атаку

Внаслідок ракетної атаки ворога на Дніпропетровщині постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Криворізькому районі до лікарів звернувся ще один чоловік, постраждалий через ракетну атаку. 45-річного потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Раніше стало відомо про 82-річну жінку, яка постраждала через обстріл Нікополя. Жінка буде лікуватися амбулаторно.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпровському та Криворізькому районах були пошкоджені енергетичні об’єкти.

Зараз у Дніпрі та області оголошена повітряна тривога.

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