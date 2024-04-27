Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог вдарив по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Вночі над Дніпропетровщиною було збито 13 ворожих ракет.
Ми також писали про те, що у Криворізькому районі чоловік постраждав через ракетну атаку.
Загалом через нічну атаку постраждали двоє людей, травми отримала і 82-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома.
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