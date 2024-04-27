Ворог вдарив по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі

Сьогодні, 27 квітня, окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог вдарив по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Вночі над Дніпропетровщиною було збито 13 ворожих ракет.

Ми також писали про те, що у Криворізькому районі чоловік постраждав через ракетну атаку.

Загалом через нічну атаку постраждали двоє людей, травми отримала і 82-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома.

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