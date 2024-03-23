Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вночі оборонці неба збили 4 “шахеди” над Дніпропетровщиною

Сьогодні 09:01
просмотров

Сьогодні вночі Повітряні Сили збили 4 ворожих шахеди над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Вночі оборонці неба збили 4

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Чотири шахеди збили оборонці неба вночі та ближче до ранку над областю. Безпілотники знищили у Нікопольському та Синельниківському районах, — заявив очільник ОВА.

Голова ОВА також подякував силам ППО за цілодобовий захист.

Вночі сили ППО знищили 31 ворожий БпЛА у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у Кривому Розі відновили електропостачання.

Читайте також:

Новости Днепра про Вночі оборонці неба збили 4 Українська Новости Днепра про Вночі оборонці неба збили 4 Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі повністю відновили електропостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:15
    У Кривому Розі повністю відновили електропостачання

    У Кривому Розі комунальники змогли повністю відновити електропостачання.

    Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу
    Новини Дніпра
    Вчора 18:42
    Житель Дніпра за ніч виніс всю техніку зі службового офісу

    Дніпрянин скористався тим, що двері до офісу були відчиненими.

    Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:04
    Залізниця та динозаври: у Дніпрі показали, що було на Монастирському острові 30 років тому (ФОТО)

    У Дніпрі поностальгували за часом, коли Монастирський острів був Комсомольським.

    Як пенсіонеру у Дніпрі змінити виплатні реквізити для отримання пенсії, не виходячи з дому: інструкція
    Вчора 17:40
    Як пенсіонеру у Дніпрі змінити виплатні реквізити для отримання пенсії, не виходячи з дому: інструкція

    Якщо пенсіонер у Дніпрі вирішив змінити банк, у якому він…

    Наверх