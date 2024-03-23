Вночі оборонці неба збили 4 “шахеди” над Дніпропетровщиною

Сьогодні вночі Повітряні Сили збили 4 ворожих шахеди над Дніпропетровщиною.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Чотири шахеди збили оборонці неба вночі та ближче до ранку над областю. Безпілотники знищили у Нікопольському та Синельниківському районах, — заявив очільник ОВА.

Голова ОВА також подякував силам ППО за цілодобовий захист.

Вночі сили ППО знищили 31 ворожий БпЛА у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у Кривому Розі відновили електропостачання.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: