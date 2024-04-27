У Дніпрі поліція повідомила про підозру чоловіку, причетному до майнових злочинів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Вчора вночі біля будинку на вулиці Харківській нападник вдарив жінку по обличчю та вихопив з рук мобільний телефон.
Після чого розбив вікно у кіоску та викрав товар.
Патрульні поліцейські затримали злодія неподалік від місця злочину та викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції Nº 7 Дніпровського районного управління поліції. Правоохоронці затримали 40-річного неодноразово судимого чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили телефон та повернули власниці, — йдеться у повідомленні поліції.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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