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  • У Дніпрі поліція повідомила про підозру чоловіку, причетному до майнових злочинів

У Дніпрі поліція повідомила про підозру чоловіку, причетному до майнових злочинів

Сьогодні 10:23
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У Дніпрі поліція затримала чоловіка за пограбування.

Новости Днепра про У Дніпрі поліція повідомила про підозру чоловіку, причетному до майнових злочинів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Вчора вночі біля будинку на вулиці Харківській нападник вдарив жінку по обличчю та вихопив з рук мобільний телефон.

Після чого розбив вікно у кіоску та викрав товар.

Патрульні поліцейські затримали злодія неподалік від місця злочину та викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції Nº 7 Дніпровського районного управління поліції. Правоохоронці затримали 40-річного неодноразово судимого чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили телефон та повернули власниці, — йдеться у повідомленні поліції.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі поліція повідомила про підозру чоловіку, причетному до майнових злочинівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі поліція повідомила про підозру чоловіку, причетному до майнових злочинівРусский

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