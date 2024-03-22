Таємне зникнення принцеси Уельської Кейт Міддлтон: стало відомо, що з нею сталося

Кейт Міддлтон записала відеозвернення, у якому розповіла, чому не з'являлася на публіці кілька місяців.

У 42-річної принцеси Уельської, дружини спадкоємця британського престолу Вільяма Кетрін (Кейт Міддлтон) діагностували онкологічне захворювання.

Про це сама принцеса повідомила під час відеозвернення 22 березня.

Кейт у відео повідомила, що в неї діагностували рак. Онкологію знайшли під час операції на черевній порожнині, яку Міддлтон зробили у січні. Лікарі запідозрили, що жінка має проблеми зі здоров’ям. Після кількох тестів ця версія підтвердилася.

Подробиць Кейт не розповіла, але зазначила, що розпочала курс “превентивної хіміотерапії”. Наразі Кетрін планує зосередитись на лікуванні та повернутись до виконання державних справ, коли це дозволить її стан здоровʼя.

Що передувало?

Кейт Міддлтон не з’являлася на публіці з грудня 2023 року. Таємниче зникнення принцеси Вельської Кетрін Міддлтон занепокоїло шанувальників. Користувачі в інтернеті почали створювати конспірологічні теорії щодо того, що сталося з Кейт. Підлив масла у вогонь знімок, де Кейт була разом з дітьми. Відомі платформи з розміщення фото відмовилися ставити світлину, бо запідозрили, що вона відфотошоплена.

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