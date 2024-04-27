Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єкти

Сьогодні вранці Дніпропетровщина пережила чергову масовану атаку.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об’єкти. Сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Ввечері та вночі агресор гатив по Нікопольщині. Район обстрілювали з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА. Постраждала 82-річна жінка, вона буде лікуватися амбулаторно.

Через обстріли без електропостачання залишаються 600 абонентів у Марганецькій громаді.

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