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  • Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єкти

Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єкти

Сьогодні 09:15
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Сьогодні вранці Дніпропетровщина пережила чергову масовану атаку. 

Новости Днепра про Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єкти

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сили ППО знищили 13 ракет у небі над областю. На жаль, без наслідків не минулося

У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об’єкти. Сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Ввечері та вночі агресор гатив по Нікопольщині. Район обстрілювали з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА. Постраждала 82-річна жінка, вона буде лікуватися амбулаторно.

Через обстріли без електропостачання залишаються 600 абонентів у Марганецькій громаді.

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Новости Днепра про Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єктиУкраїнська Новости Днепра про Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єктиРусский

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