Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб`єкти

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об’єкти. Сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Ввечері та вночі агресор гатив по Нікопольщині. Район обстрілювали з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА. Постраждала 82-річна жінка, вона буде лікуватися амбулаторно.
Через обстріли без електропостачання залишаються 600 абонентів у Марганецькій громаді.
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