Бабуся з Дніпропетровщини після смерті сина передала на ЗСУ всі свої заощадження

89-річна бабуся з Павлограда Марія Олексіївна Беца передала волонтерам всі свої заощадження. Зворушливу історію в соцмережі розповів волонтер Анатолій Токарев.
Я думав що вже бачив багато і вивести мене з рівноваги дуже тяжко… Але те що трапилося сьогодні це для мене дуже велика честь. Почалося із телефонного дзвінка з проханням приїхати до старенької бабусі… Приїхавши на місце ми познайомилися з 89-річною жінкою Марією Олексіївною, – написав волонтер.
Пані Марія розповіла, що її син Беца Іван Іванович недавно помер і вона хоче всі свої зберігання віддати на потреби ЗСУ.
Як вона сказала, що на цей світ ми приходимо голі і підемо голі, гроші на той світ не забереш, а бійцям вони допоможуть! ― написав Анатолій Токарев.
На кошти бабусі купили дрон і обладнання для спостереження на пункт аеророзвідки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області перейменують два великі міста.
Комітет виборців України оприлюднив рейтинг обласних центрів за обсягами грошей…
Псевдоволонтерку з Кривого Рогу, яка спускала зібрані на ЗСУ гроші…
Житель Дніпропетровщини зґвалтував 7-річну дитину.