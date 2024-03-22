Бабуся з Дніпропетровщини після смерті сина передала на ЗСУ всі свої заощадження

Бабуся з Дніпропетровської області задонатила всі збереження на ЗСУ.

89-річна бабуся з Павлограда Марія Олексіївна Беца передала волонтерам всі свої заощадження. Зворушливу історію в соцмережі розповів волонтер Анатолій Токарев.

Я думав що вже бачив багато і вивести мене з рівноваги дуже тяжко… Але те що трапилося сьогодні це для мене дуже велика честь. Почалося із телефонного дзвінка з проханням приїхати до старенької бабусі… Приїхавши на місце ми познайомилися з 89-річною жінкою Марією Олексіївною, – написав волонтер.

Пані Марія розповіла, що її син Беца Іван Іванович недавно помер і вона хоче всі свої зберігання віддати на потреби ЗСУ.

Як вона сказала, що на цей світ ми приходимо голі і підемо голі, гроші на той світ не забереш, а бійцям вони допоможуть! ― написав Анатолій Токарев.

На кошти бабусі купили дрон і обладнання для спостереження на пункт аеророзвідки.

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