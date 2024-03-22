У Дніпрі під час ранкового обстрілу загубилися дві собаки

Загубилися дві собаки під час російської атаки по Дніпру, повідомили в КП “Зооконтроль”.
Німецька вівчарка, хлопчик, бігав по середині дороги між автівками по Січеславській Набережній. Завдяки небайдужому чоловіку, який зупинився, песика забрали з дороги.
Дівчинку породи шарпей знайшли на вулиці Кротова із рваними ранами.
КП “Зооконтроль” повідомляє, що в обох собак немає ні чіпа, ні жетона, тож самотужки комунальники знайти господарів собак не зможуть. Власникам звертатися за телефоном 0679088986
Нагадаємо, атакувати Дніпро та область росіяни почали ще вночі, коли пустили кілька десятків “шахедів”. Зранку з’явилося повідомлення про ракети. Дніпряни чули кілька потужних вибухів. Наразі у Дніпропетровській області є перебої зі світлом, немає також тепла та води. Коли відновлять електро та водопостачання ми писали раніше.
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