Бабушка из Днепропетровщины после смерти сына передала на ВСУ все свои сбережения

Бабушка из Днепропетровской области задонатила все сохранения в ВСУ.

89-летняя бабушка из Павлограда Мария Алексеевна Беца передала волонтерам все свои сбережения. Трогательную историю в соцсети рассказал волонтер Анатолий Токарев.

Я думал что уже видел многое и вывести меня из равновесия очень тяжело… Но случившееся сегодня это для меня очень большая честь. Началось с телефонного звонка с просьбой приехать к старухе… Приехав на место мы познакомились с 89-летней женщиной Марией Алексеевной, — написал волонтер.

Мария рассказала, что ее сын Беца Иван Иванович недавно умер и она хочет все свои хранения отдать на нужды ВСУ.

Как она сказала, что на этот мир мы приходим голые и пойдем голые, деньги на мир не заберешь, а бойцам они помогут! ― написал Анатолий Токарев.

На деньги бабушки купили дрон и оборудование для наблюдения на пункт аэроразведки.

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