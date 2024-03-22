Бабушка из Днепропетровщины после смерти сына передала на ВСУ все свои сбережения

89-летняя бабушка из Павлограда Мария Алексеевна Беца передала волонтерам все свои сбережения. Трогательную историю в соцсети рассказал волонтер Анатолий Токарев.
Я думал что уже видел многое и вывести меня из равновесия очень тяжело… Но случившееся сегодня это для меня очень большая честь. Началось с телефонного звонка с просьбой приехать к старухе… Приехав на место мы познакомились с 89-летней женщиной Марией Алексеевной, — написал волонтер.
Мария рассказала, что ее сын Беца Иван Иванович недавно умер и она хочет все свои хранения отдать на нужды ВСУ.
Как она сказала, что на этот мир мы приходим голые и пойдем голые, деньги на мир не заберешь, а бойцам они помогут! ― написал Анатолий Токарев.
На деньги бабушки купили дрон и оборудование для наблюдения на пункт аэроразведки.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области переименуют два больших города.
Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг областных центров по объему денег,…
Самолетопад набирает обороты.
Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали.
Под Москвой произошел теракт.
Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором рассказала, почему не появлялась на публике несколько месяцев.
В Украине повысят акциз на горючее.
В Каменском на Днепропетровщине разоблачили на взятке госслужащую.
Днепрянин воспользовался тем, что дверь в офис была открыта.
В Днепре поностальгировали по временам, когда Монастырский остров был Комсомольским.
Если пенсионер в Днепре решил изменить банк, в котором он получает пенсию, либо номер карточки, на которую она приходит или же решил получать выплаты не на почте, а на карту банка – он должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Это…
Энергетики частично восстановили мощности Днепровской ГЭС, атакованной сегодня восемью ракетами.
Снова проверяли, не заминирован ли один из популярных торговых центров.
В Каменском задержали насильника 16-летней девушки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!