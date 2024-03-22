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  • Бабушка из Днепропетровщины после смерти сына передала на ВСУ все свои сбережения

Бабушка из Днепропетровщины после смерти сына передала на ВСУ все свои сбережения

Сегодня 22:06
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Бабушка из Днепропетровской области задонатила все сохранения в ВСУ.

Новости Днепра про Бабушка из Днепропетровщины после смерти сына передала на ВСУ все свои сбережения

89-летняя бабушка из Павлограда Мария Алексеевна Беца передала волонтерам все свои сбережения. Трогательную историю в соцсети рассказал волонтер Анатолий Токарев.

Я думал что уже видел многое и вывести меня из равновесия очень тяжело… Но случившееся сегодня это для меня очень большая честь. Началось с телефонного звонка с просьбой приехать к старухе… Приехав на место мы познакомились с 89-летней женщиной Марией Алексеевной, — написал волонтер.

Мария рассказала, что ее сын Беца Иван Иванович недавно умер и она хочет все свои хранения отдать на нужды ВСУ.

Как она сказала, что на этот мир мы приходим голые и пойдем голые, деньги на мир не заберешь, а бойцам они помогут! ― написал Анатолий Токарев.

На деньги бабушки купили дрон и оборудование для наблюдения на пункт аэроразведки.

Новости Днепра про Бабушка из Днепропетровщины после смерти сына передала на ВСУ все свои сбережения

Новости Днепра про Бабушка из Днепропетровщины после смерти сына передала на ВСУ все свои сбережения

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