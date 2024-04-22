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  • На Дніпропетровщині вітчим упродовж 7 років розбещував малолітню дівчинку

На Дніпропетровщині вітчим упродовж 7 років розбещував малолітню дівчинку

Сьогодні 12:20
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У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який розбещував падчерку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітчим упродовж 7 років розбещував малолітню дівчинку

Чоловіка затримали правоохоронці, а прокуратура повідомила йому про підозру. 

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, житель Павлограда впродовж семи років розбещував малолітню дівчинку. Про знущання вітчима над падчеркою правоохоронці дізналися тільки зараз, після того, як рідний батько звернувся до них із заявою. 

Тато дізнався про те, що його доньку розбещував вітчим від психолога, якому дівчинка наважилася розповісти про це. Усе почалося, коли їй було лише 7 років. Чоловік користувався відсутністю дружини вдома та безпорадним станом неповнолітньої.

На момент початку вчинення протиправних дій дитині було 7 років. Дівчинка розповіла про це психологу, яка і повідомила рідного батька. Після цього чоловік викликав поліцію, – зазначили в прокуратурі. 

Наразі дитина живе з рідним батьком. 

Слідство триває. Чоловіка, який розбещував неповнолітню, взяли під варту. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітчим упродовж 7 років розбещував малолітню дівчинкуУкраїнська

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