Нардепи відклали голосування за перейменування міст та сіл Дніпропетровщини

У Раді відклали голосування за перейменування міст Дніпропетровщини.

25 квітня мали голосувати за перейменування низки населених пунктів України, серед яких три великі міста Дніпропетровщини та ще понад 40 сіл. Це відбувається в рамках закону про дерусифікацію та деколонізацію. Однак нардепи поки що відклали ухвалення цього рішення.

Народний депутат України Роман Лозинський пояснив, чому парламент зняв з порядку денного голосування за перейменування населених пунктів. Про це Лозинський сказав у відеозверненні на своїй Facebook-сторінці.

Верховна Рада мала проголосувати за постанову про декомунізацію. У цій постанові було понад 300 населених пунктів, які досі на мапі виглядають, так ніби ми одна держава з московією. Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Ватутіне та багато інших. Ми з комітетом проробили роботу на основі рішень органів місцевого самоврядування, пропозицій Українського інституту національної пам’яті, національної комісії зі стандартів державної мови. Ніхто не брав зі стелі назви, вони опрацьовувались місяцями і підготувалась відповідна постанова. Але монобільшість виключила з порядку денного дану постанову. Постанова буде проголосована, ми продовжуємо працювати над нею”, – сказав Лозинський.

Нагадаємо, свої назви мали змінити три районні центри Дніпропетровщини – Павлоград, Синельникове, Новомосковськ. Також перейменувати повинні Першотравенськ та ще 40 селищ.

Деколонізація на Дніпропетровщині – як перейменують міста?