Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Нардепи відклали голосування за перейменування міст та сіл Дніпропетровщини

Нардепи відклали голосування за перейменування міст та сіл Дніпропетровщини

Сьогодні 13:52
просмотров

У Раді відклали голосування за перейменування міст Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Нардепи відклали голосування за перейменування міст та сіл Дніпропетровщини

25 квітня мали голосувати за перейменування низки населених пунктів України, серед яких три великі міста Дніпропетровщини та ще понад 40 сіл. Це відбувається в рамках закону про дерусифікацію та деколонізацію. Однак нардепи поки що відклали ухвалення цього рішення. 

Народний депутат України Роман Лозинський пояснив, чому парламент зняв з порядку денного голосування за перейменування населених пунктів. Про це Лозинський сказав у відеозверненні на своїй Facebook-сторінці.

Верховна Рада мала проголосувати за постанову про декомунізацію. У цій постанові було понад 300 населених пунктів, які досі на мапі виглядають, так ніби ми одна держава з московією. Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Ватутіне та багато інших. Ми з комітетом проробили роботу на основі рішень органів місцевого самоврядування, пропозицій Українського інституту національної пам’яті, національної комісії зі стандартів державної мови. Ніхто не брав зі стелі назви, вони опрацьовувались місяцями і підготувалась відповідна постанова. Але монобільшість виключила з порядку денного дану постанову. Постанова буде проголосована, ми продовжуємо працювати над нею”, – сказав Лозинський.

Нагадаємо, свої назви мали змінити три районні центри Дніпропетровщини – Павлоград, Синельникове, Новомосковськ. Також перейменувати повинні Першотравенськ та ще 40 селищ.

Деколонізація на Дніпропетровщині – як перейменують міста? 

  • місто Новомосковськ Новомосковського району на місто Самар, район відповідно – Самарський;
  • місто Павлоград Павлоградського району на місто Матвіїв, район відповідно – Матвіївський;
  • місто Синельникове Синельниківського району на місто Ріднопілля, – район – Ріднопільський;
  • місто Першотравенськ Синельниківського району на місто Шахтарське.

Читайте також:

Новости Днепра про Нардепи відклали голосування за перейменування міст та сіл ДніпропетровщиниУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

    У Дніпрі та області почали зростати ціни на бензин.

    Як вакцинувати дитину у Дніпрі і як діяти, якщо пропустили щеплення БЦЖ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    Як вакцинувати дитину у Дніпрі і як діяти, якщо пропустили щеплення БЦЖ

    Важливо: в Україні Національний календар профілактичних щеплень передбачає безоплатну вакцинацію…

    “Застрягла в текстурах”: у Павлограді вантажівка заповнена вугіллям пішла під землю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:42
    “Застрягла в текстурах”: у Павлограді вантажівка заповнена вугіллям пішла під землю

    У Павлограді на Дніпропетровщині вантажівка пішла під землю.

    Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

    У Дніпрі працює блошиний ринок, куди можна принести всі старі…

    Наверх