У Павлограді знесуть пам’ятник засновнику міста, бо виявилося, що заснував місто не він

У Павлограді знесуть пам'ятник засновнику міста.

У Павлограді є пам’ятник Матвію Хижняку – військовому старшині, якого вважають засновником слободи Матвіївка. Це поселення, яке існувало на місці сучасного міста.

Однак під час чергового засідання виконкому, яке пройшло 24 квітня міська влада вирішила демонтувати пам’ятник та заховати його до краєзнавчого музею. З’ясувалося, що Хижняк помер за 15 років до закладення слободи Матвіївка, про це йдеться у сюжеті муніципального каналу “Павлоградська телерадіокомпанія”.

Питання про демонтаж розглянути після того, як Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про перейменування низки міст України, серед яких і Павлоград. Згідно з рішенням профільного комітету, місту мають повернути історичну назву – Матвіїв.

Втім у Павлограді вважають, що з попередньою назвою все гаразд і вона не потребує перейменування. Матвій Хижняк ніколи не був засновником нашого краю. Згідно з історичними документами, осадником слободи Матвіївки був його син – Петро Хижняківський, який після ліквідації Запорізької Січі пішов на службу імператорові і за свою діяльність отримав чин капітана, – зазначила директорка Павлоградського історико-краєзнавчого музею Анастасія Шаня. Міський голова Анатолій Вершина заявив, що місцеві мешканці і надалі проти перейменування міста на Матвіїв, і він робить все, щоб донести позицію містян до Верховної Ради. А пам’ятник поки що “сховають” в музеї.

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