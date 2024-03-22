Після атаки на ДніпроГЕС у річку Дніпро витекли нафтопродукти

Після ракетного удару по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Вранці 22 березня росіяни поцілили кількома ракетами по ДніпроГЕС. Через це стався витік нафтопродуктів, повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу.

Також внаслідок влучання у Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Фахівці взяли проби води для лабораторного дослідження. Всі отримані матеріали передадуть до оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

Атака на ДніпроГЕС – що відомо?

22 березня сталося влучання в найбільшу гідроелектростанцію — ДніпроГЕС (Запоріжжя). Загрози прориву немає, але ГЕС вийшла із ладу.

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свободи повідомив, що по станції було два прямих влучання. Зокрема по ГЕС-2: одна ракета прилетіла у підкранові балки й вдарила в опору.

Водночас керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що по самій ДніпроГЕС прилетіло вісім ракет. Нині небезпеки для населення немає, хоча об’єкт виведений з ладу та не може генерувати електроенергію.

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