З палаючої квартири в Дніпрі врятували двох людей та кота

Вранці о 05:33 22 березня надійшло повідомлення про пожежу на житловому масиві Сокіл-1 Соборного району міста Дніпро.
Приїхавши на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті квартири, яка розташована на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.
Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку вивели на свіже повітря 2 людини та винесли кота.
Пожежу ліквідовано о 06:19.
Гасили пожежу 14 рятувальників.
Читайте також:
Автор:
Нагірна частина Дніпра та околиць тимчасово без води.
Уранці 22 березня російські війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.
Уранці 22 березня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.
Важлива інформація!