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З палаючої квартири в Дніпрі врятували двох людей та кота

Сьогодні 12:26
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У Дніпрі зранку з палаючої квартири врятували людей.

Новости Днепра про З палаючої квартири в Дніпрі врятували двох людей та кота

Вранці о 05:33 22 березня надійшло повідомлення про пожежу на житловому масиві Сокіл-1 Соборного району міста Дніпро.

Приїхавши на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті квартири, яка розташована на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку вивели на свіже повітря 2 людини та винесли кота.

Пожежу ліквідовано о 06:19.

Гасили пожежу 14 рятувальників. 

Новости Днепра про З палаючої квартири в Дніпрі врятували двох людей та кота

Новости Днепра про З палаючої квартири в Дніпрі врятували двох людей та кота

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Новости Днепра про З палаючої квартири в Дніпрі врятували двох людей та котаУкраїнська Новости Днепра про З палаючої квартири в Дніпрі врятували двох людей та котаРусский

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