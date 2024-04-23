Погода на 23 квітня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на зміну ясній погоді, яка триматиметься вранці та вдень, прийде хмарний вечір. Вночі, мабуть, пройде дрібний дощ. З ранку та до завершення дня опадів не очікується. Вранці погодиться і решта дня пройде без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 квітня:
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Гарного дня, друзі!
Гарного дня, друзі!