Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 23 квітня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Сьогодні 06:15
просмотров

Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 23 квітня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на зміну ясній погоді, яка триматиметься вранці та вдень, прийде хмарний вечір. Вночі, мабуть, пройде дрібний дощ. З ранку та до завершення дня опадів не очікується. Вранці погодиться і решта дня пройде без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 23 квітня:

  • Якщо день туманний – літо буде дощовим.
  • Негода сьогодні – до сонячного літа.
  • Туманний день – до дощу незабаром.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 23 квітня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 23 квітня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня
    Новини Дніпра
    Вчора 10:00
    Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня

    Будьте обережні!

    Погода на 22 квітня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 22 квітня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

    Бажаємо гарного дня, друзі!

    Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
    Новини Дніпра
    21.04.2024 06:15
    Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

    Гарного дня, друзі!

    Погода на 20 квітня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ
    Новини Дніпра
    20.04.2024 06:15
    Погода на 20 квітня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

    Гарного дня, друзі!

    Наверх