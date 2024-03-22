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После атаки на ДнепроГЭС в реку Днепр вытекли нефтепродукты

Сегодня 14:34
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После ракетного удара по гидроэлектростанции Днепровской ГЭС в Запорожье произошла масштабная утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

Новости Днепра про После атаки на ДнепроГЭС в реку Днепр вытекли нефтепродукты

Утром 22 марта россияне попали несколькими ракетами по ДнепрГЭС. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов, сообщили в Государственной экологической инспекции Южного округа.

Также в результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

Специалисты взяли пробы воды для лабораторного исследования. Все полученные материалы передадут оперативному штабу при ГЭИ Украины и правоохранителям.

Новости Днепра про После атаки на ДнепроГЭС в реку Днепр вытекли нефтепродукты

Атака на Днепровскую ГЭС – что известно?

22 марта произошло попадание в крупнейшую гидроэлектростанцию – ДнепроГЭС (Запорожье). Угрозы прорыва нет, но ГЭС вышла из строя.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свободы сообщил, что по станции было два прямых попадания. В частности, по ГЭС-2: одна ракета прилетела в подкрановые балки и ударила в опору.

В то же время руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что по самой ДнепроГЭС прилетело восемь ракет. В настоящее время опасности для населения нет, хотя объект выведен из строя и не может генерировать электроэнергию.

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