После атаки на ДнепроГЭС в реку Днепр вытекли нефтепродукты

Утром 22 марта россияне попали несколькими ракетами по ДнепрГЭС. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов, сообщили в Государственной экологической инспекции Южного округа.
Также в результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в реку Днепр.
Специалисты взяли пробы воды для лабораторного исследования. Все полученные материалы передадут оперативному штабу при ГЭИ Украины и правоохранителям.
22 марта произошло попадание в крупнейшую гидроэлектростанцию – ДнепроГЭС (Запорожье). Угрозы прорыва нет, но ГЭС вышла из строя.
Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свободы сообщил, что по станции было два прямых попадания. В частности, по ГЭС-2: одна ракета прилетела в подкрановые балки и ударила в опору.
В то же время руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что по самой ДнепроГЭС прилетело восемь ракет. В настоящее время опасности для населения нет, хотя объект выведен из строя и не может генерировать электроэнергию.
Читайте также:
Автор:
6 сентября будет три месяца со дня, когда Россия подорвала…
Сегодня ночью, 6 июня, россияне подорвали Каховскую ГЭС.
Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по Запорожью.
Водолазы продолжают исследовать старинный корабль, который затонул в конце позапрошлого…
Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 самых важных церковных праздников. Ранее этот день всегда отмечался 7 апреля, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата праздника сместилась.
Сквер на ж/м Западный весь в обломках ракет.
В Днепре из-за мощных взрывов потерялось несколько собак.
В Днепре утром из горящей квартиры спасли людей.
Нагорная часть Днепра и пригорода без воды.
Днепр и область в ночь на 22 марта отбивали воздушное нападение.
В Каменском на Днепропетровщине школьников отправили на дистанционку.
Важная информация!
Утро на Днепропетровщине началось с тревоги и взрывов.
Утро на Днепропетровщине началось с тревоги и взрывов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!