СК Днепр-1 потерял очки в матче с «Вересом»

Очередной неудачный матч от подопечных Максимова.

Один из лидеров УПЛ СК Днепр-1 снова потерял очки в матче с аутсайдером.

Днепряне посетили Ровно, где местная команда пытается за 5 туров до конца избежать вылета.

Попрет стартовый натиск гостей, счет открыл именно «Верес». На 18-й минуте грубо ошибся Сваток и Дахновский сразу за это наказал точным ударом.

После этого СК Днепр-1 на время просто перестал играть. Тренеру пришлось даже менять Танчика в середине первого тайма.

Почти сразу после замены забил Адамюк, но это кардинально не изменило рисунок матча. Очередная потеря очков почти ставит крест на медальных амбициях СК «Днепр».

Сегодня мы сообщали, что бывший нападающий «Днепра» Артем Довбик забил уже 18-й гол в испанской Примере.

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