На жаль, є влучання і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Про це повідомляє Укргідроенерго.
Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині, – йдеться у повідомленні.
На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Зазначається, що загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.
Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію, – додали в Укргідроенерго.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, – ОВА.
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