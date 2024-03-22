Ворог атакував ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі: на станції – пожежа

Сьогодні вранці ворог масовано атакував Україну. Під ударом опинилися численні об‘єкти, зокрема і енергетики.

На жаль, є влучання і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Про це повідомляє Укргідроенерго.

Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині, – йдеться у повідомленні.

На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Зазначається, що загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію, – додали в Укргідроенерго.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень через масовану атаку, – ОВА.

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