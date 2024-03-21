Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК: о чем речь

Теперь "ограниченно пригодных" не будет.

Теперь мужчины, признанные ограниченно пригодными для военной службы, должны в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр, чтобы определить пригодность к военной службе.

Соответствующие изменения предусматривает принятый сегодня в целом законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности также исключил норму относительно ограниченной пригодности военнообязанных, оставив лишь норму о непригодности.

«По результатам медицинского осмотра гражданина Украины и с учетом уровня его образовательной подготовки, личных качеств, рода деятельности и специальности комиссия по вопросам приписки может принять одно из следующих решений: непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время, подлежит взятию на учет военнообязанных» слова «в мирное время, ограниченно годное в военное время, подлежит взятию на учет военнообязанных»

Об этом также сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Те люди, которые попадали в такое заключение ВЛК как «ограниченно пригодные», пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВЛК не будет выдавать такой вывод, – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Калмыкова сообщила, что данные изменения облегчат жизнь десяткам тысяч человек.