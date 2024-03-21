Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК: о чем речь

Сегодня 21:59
просмотров

Теперь "ограниченно пригодных" не будет.

Новости Днепра про Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК: о чем речь

Теперь мужчины, признанные ограниченно пригодными для военной службы, должны в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр, чтобы определить пригодность к военной службе.

Соответствующие изменения предусматривает принятый сегодня в целом законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности также исключил норму относительно ограниченной пригодности военнообязанных, оставив лишь норму о непригодности.

«По результатам медицинского осмотра гражданина Украины и с учетом уровня его образовательной подготовки, личных качеств, рода деятельности и специальности комиссия по вопросам приписки может принять одно из следующих решений: непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время, подлежит взятию на учет военнообязанных» слова «в мирное время, ограниченно годное в военное время, подлежит взятию на учет военнообязанных»

Об этом также сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Те люди, которые попадали в такое заключение ВЛК как «ограниченно пригодные», пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВЛК не будет выдавать такой вывод, – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Калмыкова сообщила, что данные изменения облегчат жизнь десяткам тысяч человек.

Читайте также:

Новости Днепра про Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК: о чем речьУкраїнська Новости Днепра про Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК: о чем речьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Украине изменят правила вручения повесток: внесены правки в законопроект
    Новости Украины
    Сегодня 10:30
    В Украине изменят правила вручения повесток: внесены правки в законопроект

    В Украине работники ТЦК будут обязаны показывать удостоверения и сообщать…

    Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК
    Новости Украины
    11.03.2024 13:55
    Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

    Киевский охранник извещал жителей ЖК о том, что на территории…

    Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится
    Новости Украины
    26.02.2024 17:11
    Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится

    Президент подписал закон о демобилизации срочников.

    Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали
    Новости Днепра
    26.02.2024 12:02
    Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали

    Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.

    Последние новости

    Оставил ключи соседу: у жителя Каменского «пропал» домашний кинотеатр
    Оставил ключи соседу: у жителя Каменского «пропал» домашний кинотеатр

    Мужчина оставил ключи соседа и остался без большой плазмы и стереосистемы.

    Сегодня 21:28
    1
    просмотров
    Вернули 2007-й: жители Днепра пожертвовали для животных хлебцы, изготовленные 17 лет назад
    Вернули 2007-й: жители Днепра пожертвовали для животных хлебцы, изготовленные 17 лет назад

    Животным в Днепре пожертвовали продукты, чей срок годности завершился в 2007 году.

    Сегодня 21:03
    3
    просмотров
    «Мисс Украина-Вселенная» попала в серьезное ДТП по дороге в родной Днепр
    «Мисс Украина-Вселенная» попала в серьезное ДТП по дороге в родной Днепр

    Анна Неплях рассказала о своем самочувствии после ДТП, в которое она попала по дороге в родной Днепр.

    Сегодня 20:13
    1
    просмотров
    У гражданина РФ забрали унаследованный от матери земельный участок на Днепропетровщине
    У гражданина РФ забрали унаследованный от матери земельный участок на Днепропетровщине

    У россиянина конфисковали унаследованную от матери землю.

    Сегодня 19:36
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине молодой человек 3 месяца воровал часть пенсии у доверчивой бабушки
    На Днепропетровщине молодой человек 3 месяца воровал часть пенсии у доверчивой бабушки

    Мужчина, получив доступ к банковской карточке потерпевшей, несколько месяцев снимал средства доверчивой пенсионерки.

    Сегодня 18:47
    1
    просмотров
    В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия
    В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

    В Днепровском районе хотят потратить на укрытие в школе около 16 млн гривен.

    Сегодня 18:02
    1
    просмотров
    Кто еще кроме семейного врача может выписать направление на обследование и как его получить: инструкция
    Кто еще кроме семейного врача может выписать направление на обследование и как его получить: инструкция

    В Украине сдать анализы бесплатно или сделать любую другую медицинскую процедуру можно только по направлению от врача.  Выписать такое направление может не только семейный врач.

    Сегодня 17:26
    4
    просмотров
    Медики рассказали о травмах водителя Lexus и патрульного, сбитого на блокпосте на трассе Днепр — Кривой Рог
    Медики рассказали о травмах водителя Lexus и патрульного, сбитого на блокпосте на трассе Днепр — Кривой Рог

    Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии на блокпосте Днепропетровщины.

    Сегодня 16:38
    1
    просмотров
    В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говорить
    В Днепре спасают бойца-добровольца, который после тяжелого ранения в голову перестал говорить

    В Днепре спасают 55-летнего добровольца из Ровенской области.

    Сегодня 15:54
    1
    просмотров
    Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину
    Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину

    Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.

    Сегодня 15:03
    12
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх