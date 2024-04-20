В Днепре 34-летнему мужчине сообщили о подозрении за надругательство над Государственным Флагом Украины

В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В центре города мужчина изуродовал государственные символы в честь погибших украинских воинов.

Преступление произошло в феврале на проспекте Дмитрия Яворницкого в Шевченковском районе. Получив вызов, стражи порядка отделения полиции № 7 Днепровского районного управления полиции прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия. По факту надругательства над государственными символами открыли уголовное производство, — говорится в сообщении правоохранителей.

Полиция установила, что к происшествию причастен 34-летний житель.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УКУ. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

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