В Днепре 34-летнему мужчине сообщили о подозрении за надругательство над Государственным Флагом Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
В центре города мужчина изуродовал государственные символы в честь погибших украинских воинов.
Преступление произошло в феврале на проспекте Дмитрия Яворницкого в Шевченковском районе. Получив вызов, стражи порядка отделения полиции № 7 Днепровского районного управления полиции прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия. По факту надругательства над государственными символами открыли уголовное производство, — говорится в сообщении правоохранителей.
Полиция установила, что к происшествию причастен 34-летний житель.
Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УКУ. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
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