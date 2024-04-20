В Днепре злоумышленник ограбил 64-летнюю женщину у подъезда

В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.

Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.

19 апреля около 15.30 потерпевшая сидела на лавочке у своего дома по улице Сурско-Литовской, когда к ней подошел подозреваемый. Мужчина сорвал с шеи 64-летней женщины золотую цепочку, после чего толкнул ее. Фигурант пытался скрыться с места преступления, однако неравнодушные соседи отреагировали на крики потерпевшей о помощи, задержали нападающего и вызвали полицию, говорится в сообщении правоохранителей.

Полиция приехала по вызову на место преступления и задержала злоумышленника. Им оказался 55-летний ранее судимый житель соседней области.

Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

Сегодня мы писали о том, что в Днепровском районе в результате вражеских обстрелов погиб 54-летний мужчина.

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