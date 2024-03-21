У гражданина РФ забрали унаследованный от матери земельный участок на Днепропетровщине

Об этом идет речь в решении Криворожского районного суда Кривого Рога.
Еще в 2013 году гражданин РФ унаследовал от матери земельный участок на территории Лозоватского сельсовета Криворожского района. 4,7 гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства находились во владении россиянина более 10 лет.
Однако, по данным государственной миграционной службы, мужчина за это время не получил вид на временное и постоянное проживание в Украине.
Как говорится в решении суда, получив наследственную землю в 2013 году мужчина в течение года не оформил документы на отчуждение земли (переход права собственности на земельный участок), поэтому нарушил одну из статей Земельного кодекса.
Прокуроры впоследствии обратились в суд, чтобы прекратить право собственности на землю иностранца, то есть конфисковать участок.
Судьи отметили, что наследник получил по наследству земельный участок как гражданин РФ 25 сентября 2013 года, но в течение года, а именно до 25 сентября 2014 года, однако свою обязанность по оформлению наследства не выполнил.
Судя по этому, Криворожский суд постановления конфисковал у гражданина РФ земельный участок в пользу государства. Далее местный сельсовет должен продать земли на торгах, а полученные деньги вернуть наследнику, рассчитав расходы, связанные с его продажей.
Читайте также:
Автор:
Мужчина, получив доступ к банковской карточке потерпевшей, несколько месяцев снимал…
В Днепре спасают 55-летнего добровольца из Ровенской области.
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
Полицейские открыли уголовное производство!
Мужчина, получив доступ к банковской карточке потерпевшей, несколько месяцев снимал средства доверчивой пенсионерки.
В Днепровском районе хотят потратить на укрытие в школе около 16 млн гривен.
В Украине сдать анализы бесплатно или сделать любую другую медицинскую процедуру можно только по направлению от врача. Выписать такое направление может не только семейный врач.
Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии на блокпосте Днепропетровщины.
В Днепре спасают 55-летнего добровольца из Ровенской области.
Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.
В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.
В Днепре появился проект распоряжения по завершению отопительного сезона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!