У гражданина РФ забрали унаследованный от матери земельный участок на Днепропетровщине

У россиянина конфисковали унаследованную от матери землю.

Об этом идет речь в решении Криворожского районного суда Кривого Рога.

Еще в 2013 году гражданин РФ унаследовал от матери земельный участок на территории Лозоватского сельсовета Криворожского района. 4,7 гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства находились во владении россиянина более 10 лет.

Однако, по данным государственной миграционной службы, мужчина за это время не получил вид на временное и постоянное проживание в Украине.

Как говорится в решении суда, получив наследственную землю в 2013 году мужчина в течение года не оформил документы на отчуждение земли (переход права собственности на земельный участок), поэтому нарушил одну из статей Земельного кодекса.

Прокуроры впоследствии обратились в суд, чтобы прекратить право собственности на землю иностранца, то есть конфисковать участок.

Судьи отметили, что наследник получил по наследству земельный участок как гражданин РФ 25 сентября 2013 года, но в течение года, а именно до 25 сентября 2014 года, однако свою обязанность по оформлению наследства не выполнил.

Судя по этому, Криворожский суд постановления конфисковал у гражданина РФ земельный участок в пользу государства. Далее местный сельсовет должен продать земли на торгах, а полученные деньги вернуть наследнику, рассчитав расходы, связанные с его продажей.

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