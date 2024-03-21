Авария на блокпосту на Днепропетровщине, в которой пострадал правоохранитель: подробности от полиции

Полицейские открыли уголовное производство!

Сегодня, 21 марта, примерно в 7:30 на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» произошла авария — там водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с управлением и наехал на бетонные блоки, расположенные на стационарном блокпосту.

В результате ДТП часть конструкции упала на полицейского управления патрульной полиции, который нес службу.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранитель получил телесные повреждения. Сейчас сотрудник полиции и водитель Lexus находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Решается вопрос о задержании нарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ГСЧС также показали фото с места ДТП и отметили, что в результате столкновения легковой автомобиль загорелся. Огонь оперативно ликвидировали.

Напомним, ранее мы писали: Масштабное ДТП на Днепропетровщине с 5 погибшими и 12 пострадавшими: водителю микроавтобуса сообщили о подозрении.

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