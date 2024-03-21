В Днепре анонсировали конец отопительного сезона: появился документ

КП «Теплоэнерго» и другим поставщикам разрешили завершить отопительный сезон, как только среднесуточная температура достигнет +8 градусов. Это может произойти уже на этой неделе.
На сайте горсовета 21 марта появился проект распоряжения об окончании отопительного сезона 2023-2024 в Днепре. Точную дату пока не указывали, но подготовку к выключению тепла уже начинают.
Разрешить Коммунальному предприятию «Теплоэнерго» Днепровского городского совета и другим организациям, эксплуатирующим коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети в Днепре, закончить отопительный сезон 2023-2024 года в случае повышения среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение трех суток, — говорится в сообщении.
Подписи городского головы на опубликованном документе пока нет, поэтому возможны изменения.
Если за окном и дальше будет тепло, то скоро отопление выключат.
Напомним, в этом году в Украине отопительный сезон планируется завершить не в середине апреля, а в конце марта. Все из-за теплой погоды. Точные даты, когда людям отключат тепло, выбирают местные советы. К примеру, в Каменском батарее холодными станут уже 31 марта.
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